Универсам «Яблоко» — сеть продуктовых супермаркетов в Крыму

Красивый и комфортный интерьер

Интерьер каждого супермаркета «Яблоко» выглядит современно и имеет всю необходимую технику, здесь покупатель будет чувствовать себя комфортно и захочет вернуться сюда ещё раз.

Аренда торговых помещений и торговых точек позволит открыть аптечный пункт, разместить магазин продажи бижутерии, косметики, детской или взрослой одежды, зоотоваров, создать популярный салон красоты и многое другое. Также большим спросом будет пользоваться банкомат или терминал.

Аренда торговых площадей не требует дополнительных вложений в ремонт и обустройство. Вы получаете готовое торговое место с проведенными коммуникациями и удачным расположением.