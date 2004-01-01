Универсам «Яблоко» — сеть продуктовых супермаркетов в Крыму

Мы рассмотрим предложения по аренде помещений для сети универсамов и супермаркетов "Яблоко".
Долгосрочное сотрудничество в приоритете.
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2004 г.
Первый продуктовый универсам под такой вывеской появился в Симферополе в 2004 году формата "магазин у дома".
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18 000 м2
Cегодня общая площадь наших продуктовых торговых комплексов составляет свыше 18 000 кв.м.
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14 000 м2
Торговая площадь супермаркетов "ЯБЛОКО" - более 14 000 кв.м.
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Торговая сеть "ЯБЛОКО" - это высокие стандарты ведения бизнеса и качества обслуживания. Наш супермаркет продуктов Симферополя обеспечивает посетителям и покупателям высокий уровень сервиса и комфорта. Мы всегда открыты к сотрудничеству с партнерами и поставщиками, которые исповедуют аналогичные ценности.
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Ежедневно свыше 1 000 наших сотрудников обеспечивают качество и удобство для Ваших покупок. Мы с постоянно заботимся о наших покупателях - об их здоровье, комфорте, экономии времени и удовольствии от посещения продуктового магазина.
Сеть магазинов "ЯБЛОКО" в Крыму исповедует философию свежих, здоровых и вкусных продуктов. Наш супермаркет продуктов в Севастополе предлагает более 20 000 наименований различных категорий товаров (от продуктов и напитков до товаров бытовых и хозяйственных нужд) и широкий ассортимент собственного производства. Продуктовые магазины "ЯБЛОКО" - это хороший выбор органических экологически чистых и диетических продуктов.
Мультиформатная сеть магазинов «Яблоко» – предприятие розничной торговли с многолетним опытом, работающее в соответствии с мировыми стандартами обслуживания. Это одна из крупнейших сетей продуктовых магазинов в Крыму, в частности в Симферополе, Севастополе, Керчи и других городах. Отыщите ближайший к вам адрес на нашем сайте.
В ведении бизнеса и качестве обслуживания мы ориентируемся на уровень европейских торговых супермаркетов. Приветствуем партнеров и поставщиков, придерживающихся тех же ценностей, и рады сотрудничеству с ними.
И сеть супермаркетов, и сеть продуктовых магазинов «Яблоко» предоставляют покупателям продукцию только высокого качества. Наша философия: здоровые, свежие и вкусные продукты. Отыщите ближайший к вам адрес на нашем сайте.
В наших торговых супермаркетах покупатели встречают отличный сервис. Мы следим за удобством выкладки товара, бесперебойной работой касс, свободой передвижения в торговых залах. Мы также изучаем запросы всех категорий потребителей. У нас в равной степени комфортно совершать покупки владельцам крупного бизнеса, молодежи, семьям с детьми, пенсионерам.
Наша сеть супермаркетов предлагает более 20 тыс. наименований товаров в разных категориях в Севастополе, Керчи, Евпатории и Симферополе. Это продукты, напитки, хозяйственные товары. Изюминка продуктовых магазинов «Яблоко» – отличный выбор органических и диетических продуктов.
Каждый торговый супермаркет «Яблоко» оснащен собственным производством. В Крыму нет аналогов нашей выпечке, полуфабрикатам, пельменям, кондитерским изделиям, а также кулинарии.
Более 18-ти магазинов «Яблоко» в Керчи, Севастополе, Симферополе и Евпатории имеют максимально выгодное расположение для покупателей. Отыщите ближайший к вам адрес на нашем сайте. Каждый месяц через наше торговое предприятие проходит больше миллиона человек.
Сеть супермаркетов «Яблоко» в Севастополе, Керчи, Симферополе и Евпатории выполнена в едином фирменном стиле. Это делает наш универсам узнаваемым и притягательным для покупателей. По какому бы адресу не располагался магазин, наши посетители знают: бренд «Яблоко» гарантирует им качество товаров и сервиса по демократичной цене.
Мы регулярно проводим разнообразные акции и готовим для покупателей специальные предложения. С актуальными скидками всегда можно ознакомиться на официальном сайте компании.
Поскольку в торговых центрах «Яблоко» регулярный поток клиентов, аренда торговых помещений – достаточно выгодное дело. Вам не нужно заботиться об отоплении, охране и привлечении клиентов. Через большие супермаркеты ежедневно проходит огромный поток посетителей, многие из которых обязательно станут вашими покупателями. Аренда торговых площадей в прикассовой зоне охватит весь поток людей, посещающих супермаркет.
Интерьер каждого супермаркета «Яблоко» выглядит современно и имеет всю необходимую технику, здесь покупатель будет чувствовать себя комфортно и захочет вернуться сюда ещё раз.
Аренда торговых помещений и торговых точек позволит открыть аптечный пункт, разместить магазин продажи бижутерии, косметики, детской или взрослой одежды, зоотоваров, создать популярный салон красоты и многое другое. Также большим спросом будет пользоваться банкомат или терминал.
Аренда торговых площадей не требует дополнительных вложений в ремонт и обустройство. Вы получаете готовое торговое место с проведенными коммуникациями и удачным расположением.
Территория торгового центра, торговые точки, а также парковка и стоянка круглосуточно охраняются. В помещениях работает клининговая служба. Вы можете быть уверены в чистоте и порядке на территории торговых комплексов «Яблоко».
Преимущество аренды торгового места − мобильность, поскольку в любое время её можно переместить на новое место. Мы дарим вам возможность открыть дело своей мечты, разместить и устроить его так, как вам нравится. Аренда торговой недвижимости позволит не ограничивать свои предпочтения и получить большие возможности для бизнеса.
Если вы уже подобрали выгодное помещение, свяжитесь удобным для вас способом с нашим менеджером, который представит вам типовой договор. С ним вы сможете обсудить все нюансы. При аренде торговых помещений будут учтены ваши интересы и предпочтения. В таком договоре указывается срок пользования данным объектом, по истечению срока договор аренды торговой недвижимости можно пролонгировать.
Наша торговая сеть предлагает выгодную аренду торговых точек. Это отличное предложение для крупного или вновь открывшегося бизнеса. Мы рассмотрим подходящие для вас варианты, город и аудиторию, которого вы хотели бы охватить. Если вы стремитесь работать и зарабатывать, то мы ждём ваших заявок на сотрудничество!
Мы рассмотрим предложения по аренде помещений для сети универсамов и супермаркетов "Яблоко".
Долгосрочное сотрудничество в приоритете.